Житель Карелии, забивший насмерть знакомого и пустившийся в бега, узнал свой приговор

Суд огласил приговор ранее судимому местному жителю, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Рыбрека.

В августе 2022 году ранее судимый мужчина пил спиртное в компании знакомых на сельском стадионе. В какой-то момент к ним присоединился еще один 38-летний знакомый. Подсудимый поссорился с ним и, владея навыками бокса, серьезно избил вновь прибывшего. От тяжелых травм тот вскоре скончался на стадионе.

Во время предварительного следствия мужчина не признавал вину, а после направления уголовного дела в суд скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали уже в Петрозаводске и арестовали.

Суд признал мужчину виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и, с учетом предыдущих судимостей, приговорил его к 8 с половиной годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сестры погибшего и взыскал с виновного компенсацию в сумме 1 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.