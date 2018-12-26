Житель Карелии забыл, на что потратил украденные деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что деньги пропали в ночь минувшей пятницы, когда она отдыхала в баре на Октябрьском проспекте.

Потерпевшая проводила время в компании малознакомых мужчины и женщины. Они отрицали свою причастность к краже. Причем мужчина настаивал на том, что подозревать следует случайную приятельницу потерпевшей.

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. В один из моментов общения, владелица денег решила угостить спутницу. Она отправила ее к кассе выбирать сигареты, спиртное и сок, а сама достала из сумочки 600 рублей.

По версии следствия, именно в это время мужчина подглядел, что в сумке хранятся и другие купюры. Незаметно похитив 8,5 тысяч рублей, он положил их себе в карман, а затем, когда обе собеседницы вернулись к столику, продолжил общение.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый заявил о намерении возместить причиненный ущерб, который является значительным для заявительницы.

В своих пояснениях он отметил, что на утро так и не вспомнил, куда потратил похищенные деньги.