Житель Карелии задолжал банку и остался без квартиры

В Костомукше была продана квартира местного жителя, задолжавшего 1,5 миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя долга в полтора миллиона рублей в пользу банка. Суд определил способом погашения долга продажу принадлежащей должнику квартиры стоимостью 1,9 миллиона рублей.

После ареста имущества костомукшанин долг отдавать не спешил, и его квартира была продана за 2,5 миллиона рублей.

С этих средств был погашен долг перед банком, а также иные долги, в частности, 78 тысяч рублей в пользу налоговой службы. Остаток суммы был возвращен должнику.