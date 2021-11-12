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Житель Карелии задолжал банку и остался без квартиры

Новости. Общество
11:56, 26 Ноября 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

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В Костомукше была продана квартира местного жителя, задолжавшего 1,5 миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя долга в полтора миллиона рублей в пользу банка. Суд определил способом погашения долга продажу принадлежащей должнику квартиры стоимостью 1,9 миллиона рублей.

После ареста имущества костомукшанин долг отдавать не спешил, и его квартира была продана за 2,5 миллиона рублей.

С этих средств был погашен долг перед банком, а также иные долги, в частности, 78 тысяч рублей в пользу налоговой службы. Остаток суммы был возвращен должнику.

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Комментарии

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кир
2021-11-26 12:09:06
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. :)
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