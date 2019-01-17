Житель Карелии задолжал более 1,2 млн рублей

У мужчины арестовали автомобиль из-за неуплаты долга, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Мужчина был должен 1,2 млн рублей. Поскольку задолженность погашена не была, судебный пристав наложил арест на автомобиль без права пользования.

Должник подал иск о рассрочке исполнения решения суда – мужчина рассчитывал, что судебный пристав снимет арест с его транспортного средства. Перед ожидаемым заседанием суда мучжина частично погасил долг в сумме 600 тысяч рублей.

Заседание суда перенесли. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности, а это, в данном конкретном случае, более 80 тысяч рублей.

В связи с тем, что отсутствие возможности пользоваться автомобилем в новогодние праздники создавало неудобство должнику, сумма задолженности была в полном объеме погашена, в том числе и исполнительский сбор.