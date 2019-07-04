Житель Карелии залил плодородный слой почвы асфальтом

В отношении собственника земельного участка в Прионежском районе возбуждено дело, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Перекрытие плодородного слоя почвы, фактически его уничтожение путем насыпки поверх другого грунта, стало причиной невозможности использования для сенокошения части земельного участка площадью 113 кв м, т.е. выведения этой части земельного участка из сельскохозяйственного оборота.

Кроме того, перекрытие поверхностного слоя почвы на данном земельном участке препятствует обеспечению почвы необходимыми органическими веществами, достаточной влаго- и воздухопроницаемости.



В отношении собственника земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении.