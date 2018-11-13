Житель Карелии "заминировал" больницу и попал за решетку

Прокуратура Карелии сообщила о жителе Олонецкого района, который обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Прокуратура Олонецкого района проверила законность решения о возбуждении уголовного дела по ложному сообщению о готовящемся взрыве, сообщает сайт ведомства.

По результатам проверки признано законным постановление следователя ОМВД России по Олонецкому району о возбуждении в отношении местного жителя уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры.

По версии следствия, восьмого ноября олончанин сообщил по телефону в дежурную часть полиции вымышленную информацию о заложенном взрывном устройстве в районной больнице. Гражданин знал о том, что в случае поступления такого сообщения, деятельность лечебного учреждения будет приостановлена, а посетители эвакуированы.

Как сообщили в прокуратуре, это уже второе ложное сообщение о готовящемся террористическом акте, которое он сделал за последние две недели.

При этом данный гражданин ранее уже был осужден за два заведомо ложных сообщения об акте терроризма и только в начале сентября 2018 года освободился из мест лишения свободы.

Олонецкий районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на период проведения предварительного следствия.

Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

По результатам окончания предварительного расследования отделом внутренних дел будет решен вопрос о взыскании с виновного материального ущерба, понесенного в связи с выездом следственно-оперативной группы на место происшествия и привлечением специализированных служб.