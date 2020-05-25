890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии расскажут о выплате пенсий в период распространения COVID-19
25.05.2020 17:40
Давняя "подруга" оставила жительницу Карелии без гроша
25.05.2020 16:45
Гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу (ФОТО) 7
Сегодня 09:43
Земляника с трипсом обнаружена в магазинах Петрозаводска 3
25.05.2020 18:40
Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии 2
Сегодня 10:42
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом 1
Сегодня 11:01

Житель Карелии заперся в примерочной с корзиной женского белья и напился

Новости. Криминал
13:50, 26 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В городском гипермаркете задержали мужчину, повредившего товары, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске вечером 22 мая работники одного из гипермаркетов сообщили, что один из посетителей набрал полную тележку товаров на общую сумму более 12 тысяч рублей и зашел с ней в примерочную. Там мужчина начал распивать алкоголь и портить взятые в торговом зале предметы, среди которых были женская одежда, мужская обувь, триммер, газовая горелка, продукты и спиртные напитки.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 27-летний житель поселка Лехта Беломорского района.

После содеянного им в примерочной товары возврату уже не подлежали.

Выяснилось, что мужчина числился в местном розыске.

Жителя Карелии передали полиции. Проводится проверка.

Ранее матерившегося жителя Карелии вывели из магазина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-05-26 14:55:07
Это новый. Его стиль.
VladPTZ
2020-05-26 14:41:22
Оторвался в торговом центре после выхода с самоизоляции. :)
новый
2020-05-26 14:23:32
Боролся с потребительством. У каждого свои протесты.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 1
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстал перед военным судом по обвинению по "террористической" статье.
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Вся аналитика

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
Сегодня 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»