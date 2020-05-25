Житель Карелии заперся в примерочной с корзиной женского белья и напился

В городском гипермаркете задержали мужчину, повредившего товары, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске вечером 22 мая работники одного из гипермаркетов сообщили, что один из посетителей набрал полную тележку товаров на общую сумму более 12 тысяч рублей и зашел с ней в примерочную. Там мужчина начал распивать алкоголь и портить взятые в торговом зале предметы, среди которых были женская одежда, мужская обувь, триммер, газовая горелка, продукты и спиртные напитки.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 27-летний житель поселка Лехта Беломорского района.



После содеянного им в примерочной товары возврату уже не подлежали.



Выяснилось, что мужчина числился в местном розыске.

Жителя Карелии передали полиции. Проводится проверка.

Ранее матерившегося жителя Карелии вывели из магазина.