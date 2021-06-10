Житель Карелии заплатил за трактор 750 тысяч рублей, но так и не дождался техники

Полицейские нашли и задержали лжепродавцов в Удмуртии и Татарстане, сообщили в МВД республики.

В полицию Пудожского района Карелии поступило заявление о хищении 750 тысяч рублей. Потерпевший, местный житель, сообщил, что нашёл в интернете выгодное предложение о продаже трактора. Оплатил полную стоимость техники и её транспортировку, но так и не дождался покупки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники уголовного розыска Карелии установили двоих подозреваемых. Один из них находился на территории Удмуртии, второй - в Татарстане. Карельские полицейские выехали в служебную командировку и вместе с коллегами из Удмуртии и Татарстана задержали аферистов 32 и 34 лет. При проведении обысков у злоумышленников были изъяты телефоны, сим-карты, банковские карты, оргтехника и подложные документы.

По версии полиции, фигуранты искали в интернете заявки на доставку товаров, а также сами размещали ложные объявления о продаже крупногабаритной авто- и мототехники. Они обещали низкие цены и кратчайшие сроки доставки, а заказчиков убеждали оплачивать услуги и товары заранее. Исполнять взятые на себя обязательства подозреваемые не собирались. Похищенные деньги обналичивались через подставные счета. Имеются все основания полагать, что в уголовном деле могут появиться дополнительные эпизоды.

В настоящее время фигуранты доставлены в Карелию и помещены в следственный изолятор.