Житель Карелии, запуганный лжесотрудниками службы безопасности банка, остался без денег

В Сегеже местный житель испугался угроз лжесотрудников службы безопасности банка и остался без денег, сообщил в МВД Карелии.

В Сегеже зарегистрирован случай мошенничества.

Так, на телефон 61-летнего мужчины поступил звонок. Прозвучала фраза: "Вам звонит служба безопасности". Причем в некоторых случаях мошенники, звоня потенциальным жертвам, даже не утруждают себя называть конкретную банковскую организацию. После этого у мужчины под предлогом блокирования несанкционированного перевода выманили банковские реквизиты и пароли из сообщений. Далее с его карты были списаны средства в размере 25 тыс. рублей. Мужчина обратился к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.