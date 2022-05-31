Житель Карелии зарезал приятеля и спрятал его труп в подъезде

Житель Беломорска предстанет перед судом за убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ноябре 2021 года 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Беломорске поссорился со своим приятелем и нанес ему множественные удары ножом, в результате чего тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вынес труп из квартиры и спрятал в подъезде дома, квартиру - тщательно вымыл, а нож - выкинул.



В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За убийство жителю Беломорска грозит лишение свободы на срок до 15 лет.