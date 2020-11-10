Житель Карелии зверски убил женщину и еще двоих покалечил

В Беломорске осужден мужчина, устроивший резню собутыльников, сообщили в Беломорском районном суде.

Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Сосновец. Мужчина обвиняется в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной из-за личной неприязни и умышленно нанес ей шесть ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Находившиеся в квартире мужчина и женщина пытались остановить нападавшего, но он ударил ножом и их. Мужчине достались два удара ножом в живот. Женщина получила три опасных для жизни удара ножом в живот и грудь.



Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.



Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.