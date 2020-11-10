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Житель Карелии зверски убил женщину и еще двоих покалечил

Новости. Криминал
15:26, 10 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Thirdparty
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В Беломорске осужден мужчина, устроивший резню собутыльников, сообщили в Беломорском районном суде.

Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Сосновец. Мужчина обвиняется в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

Установлено, что мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной из-за личной неприязни и умышленно нанес ей шесть ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Находившиеся в квартире мужчина и женщина пытались остановить нападавшего, но он ударил ножом и их. Мужчине достались два удара ножом в живот. Женщина получила три опасных для жизни удара ножом в живот и грудь.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-10 15:51:56
Полудикие всегда врут о раскаянии.
протестанутый
2020-11-10 15:41:23
Щас либерашки начнут визжать, что ночному фотографу начислили 13, а он никого не убивал.
Гость
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