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Житель Карелии злоупотребил доверием собутыльника и обокрал его

Новости. Криминал
18:20, 11 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Полицейские Костомукши раскрыли кражу с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Следственным отделом ОМВД России по Костомукше завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего горожанина. Мужчина обвинялся в краже.

По версии следствия, в мае этого года костомукшанин во время совместной пьянки получил от своего гостя банковскую карту для оплаты алкоголя в магазине. Кроме этого владелец сообщил пин-код, на случай, если стоимость покупки превысит установленный лимит. Однако разрешение на снятие наличных денег он не давал. Обвиняемый же, вернувшись из магазина, карту возвращать не стал.

После этого, зная пин-код, он в течение двух дней снимал различные суммы в банкомате и, таким образом, похитил около 7 тысяч рублей. Деньги он потратил на продукты, алкоголь и сигареты.

Житель Костомукши частично признал вину в преступлении, однако ущерб не возместил. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Комментарии

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леха
2021-08-11 18:39:50
От собутыльников заявления не принимать.
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