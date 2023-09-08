Житель Кеми продал несуществующую детскую кроватку за реальные деньги

Ранее судимого 31-летнего мужчину вновь обвинили в мошенничестве.

Кемский городской суд огласил приговор 31-летнему местному жителю, сообщили в пресс-службе инстанции 11 сентября. Ранее судимого за преступления против собственности мужчину вновь обвинили в аналогичных преступлениях.

В апреле 2023 года молодой человек увидел в соцсети объявление потерпевшего о намерении купить детскую кровать и сообщил ему, что якобы имеет такую и готов продать за две тысячи рублей.

Потерпевший перевел деньги. Осознав обман, он потребовал вернуть средства, однако не получил их обратно.

Кроме того, в мае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник без ведома и согласия соседки проник в ее дом, похитил стиральную машину марки «Samsung» стоимостью 4883 рубля и скрылся.

С учетом присоединения неотбытого наказания по ранее вынесенным приговорам, суд назначил виновнику наказание в виде двух лет, двух месяцев и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Молодой человек был взят под стражу в зале суда.