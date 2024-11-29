Житель Кеми вместе с несовершеннолетней подругой напали с ножом на мужчину и отобрали телефон

Злоумышленники скрылись с места преступления.

Разбойное нападение устроил житель Кеми вместе с несовершеннолетней подругой. Об этом сообщил Следком Карелии.

По версии следствия, инцидент произошел в апреле этого года в Петрозаводске на Лососинском шоссе. Мужчина вместе со своей подругой напали на горожанина и потребовали отдать им мобильный телефон, угрожая ножом. Получив отказ, злоумышленники избили петрозаводчанина, отобрали гаджет и скрылись с места преступления.

Правоохранители нашли подозреваемых и заключили под стражу. Мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб, причиненный горожанину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении несовершеннолетней соучастницы рассматривают в суде.