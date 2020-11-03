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Житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей

Новости. Общество
12:20, 04 Ноября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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В Кондопоге 53-летний мужчина взял кредит для мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В отделении полиции по Кондопожскому району проводится проверка по заявлению 53-летнего жителя города. Мужчина в течение дня оформил кредит и тут же перевел все средства на счета мошенников.

В полиции мужчина рассказал, что вечером ответил на поступивший телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил неприятную новость: якобы мошенники получили на жителя Кондопоги кредит в размере 400 тысяч рублей. Однако если быстро оформить кредит самостоятельно, можно пресечь противоправные действия злоумышленников. Псевдосотрудник банка не прекращал беседу всё время, пока заявитель находился в офисе банка и оформлял документы. Так, он предложил не обращаться за консультацией к специалистам отделения, потому что там могут быть мошенники. Также кондопожанину предложили следить за реакцией сотрудников банка и помочь в выявлении злоумышленников среди персонала финансового учреждения.

Примечательно, что вместе с документами, житель Кондопоги получил памятку о действиях мошенников. Но телефонный собеседник был убедителен и настойчив: по его словам, только моментальный перевод полученных денежных средств на новый безопасный счет может защитить от аферистов. Мужчине продиктовали семь телефонных номеров, на которые следовало отправить деньги. В это же время сотрудник банка видела, что мужчина снимает деньги и, не прекращая разговор, переводит их. Она попыталась убедить его, что, возможно, он разговаривает с мошенником. Но заявитель не прислушался к предупреждению.

После завершения всех операций мужчина получил новый звонок с предложением следующего перевода. Но на этот раз он решил обратиться в полицию.

Полиция Карелии предупреждает! Всю информацию о состоянии банковского счета необходимо самостоятельно уточнять в кредитном учреждении и только по официальным каналам связи! Не оформляйте кредитные обязательства и не совершайте денежные переводы по указанию телефонных собеседников, кем бы они не представлялись!

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Комментарии

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кир
2020-11-04 12:39:11
Был избит сотрудниками банка. Так должно быть.
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