Житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей

В Кондопоге 53-летний мужчина взял кредит для мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В отделении полиции по Кондопожскому району проводится проверка по заявлению 53-летнего жителя города. Мужчина в течение дня оформил кредит и тут же перевел все средства на счета мошенников.

В полиции мужчина рассказал, что вечером ответил на поступивший телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил неприятную новость: якобы мошенники получили на жителя Кондопоги кредит в размере 400 тысяч рублей. Однако если быстро оформить кредит самостоятельно, можно пресечь противоправные действия злоумышленников. Псевдосотрудник банка не прекращал беседу всё время, пока заявитель находился в офисе банка и оформлял документы. Так, он предложил не обращаться за консультацией к специалистам отделения, потому что там могут быть мошенники. Также кондопожанину предложили следить за реакцией сотрудников банка и помочь в выявлении злоумышленников среди персонала финансового учреждения.

Примечательно, что вместе с документами, житель Кондопоги получил памятку о действиях мошенников. Но телефонный собеседник был убедителен и настойчив: по его словам, только моментальный перевод полученных денежных средств на новый безопасный счет может защитить от аферистов. Мужчине продиктовали семь телефонных номеров, на которые следовало отправить деньги. В это же время сотрудник банка видела, что мужчина снимает деньги и, не прекращая разговор, переводит их. Она попыталась убедить его, что, возможно, он разговаривает с мошенником. Но заявитель не прислушался к предупреждению.

После завершения всех операций мужчина получил новый звонок с предложением следующего перевода. Но на этот раз он решил обратиться в полицию.

Полиция Карелии предупреждает! Всю информацию о состоянии банковского счета необходимо самостоятельно уточнять в кредитном учреждении и только по официальным каналам связи! Не оформляйте кредитные обязательства и не совершайте денежные переводы по указанию телефонных собеседников, кем бы они не представлялись!