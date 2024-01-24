Житель Костомукши выплатит 990 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине

Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Костомукши, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

В декабре 2022 года мужчина на своем автомобиле «Nissan X-TRAIL» ехал из Костомукши в Сегежу. Вблизи поселка Кочкома при прохождении затяжного поворота он превысил допустимую скорость, машину занесло на встречную полосу и она столкнулась с автомобилем марки «Kia Rio». В результате ДТП пассажир автомобиля «Kia Rio» получила травмы, отнесенные к тяжкому вреду здоровью.

Как рассказали в источнике, с учетом позиции гособвинителя и обстоятельств преступления, суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме 990 тысяч рублей.