17:40, 12 Февраля 2018
Житель Лахденпохьи попытался обокрасть камеры хранения в одном из местных магазинов
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В Лахдненпохье сотрудники районного отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении имущества, сообщает Росгвардия.
Сигнал тревоги из сетевого магазина поступил после того, как 57-летний мужчина вскрыл ячейку камеры хранения и забрал оставленные там вещи.
Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника представителям полиции. Решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.
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