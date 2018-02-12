Житель Лахденпохьи попытался обокрасть камеры хранения в одном из местных магазинов

В Лахдненпохье сотрудники районного отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении имущества, сообщает Росгвардия.

Сигнал тревоги из сетевого магазина поступил после того, как 57-летний мужчина вскрыл ячейку камеры хранения и забрал оставленные там вещи.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника представителям полиции. Решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.