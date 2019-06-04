Житель Лахденпохьи предложил депутатам почувствовать "дыхание стен" после взрывов на местном карьере

В Карелии житель города Лахденпохья Артем Леонов выступил с критикой планов депутатов Законодательного собрания по поддержке производителей щебня.

Артем Леонов опубликовал в соцсети Facebook пост с критикой решения карельских депутатов, собирающихся оказать поддержку региональным производителям щебня. Местный житель рассказал, как работа щебеночных карьеров портит жизнь местному населению.

В частности, автор поста отметил, что местным жителям постоянно мешают пыль и взрывы на карьерах, после которых трясутся стены.

"А еще хорошо, чтобы при этом парламентариев хорошенько бы тряхануло пару разочков от карьерного взрыва, где-нибудь на пятом этаже блочной "панельки" в центре Лахденпохья. Чтобы они почувствовали дыхание стен и шевеление шерсти у себя чуть пониже спины", - написал Леонов.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".