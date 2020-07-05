Житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии

Смертельное ДТП произошло 5 июля в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.00 водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



В результате происшествия 55-летний водитель от смертельных ранений скончался на месте ДТП, двое пассажиров (59-летняя женщина и 62-летний мужчина) получили травмы и были госпитализированы.



Все участники ДТП жители Ленинградской области.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельное ДТП произошло 4 июня на региональной дороге "Надвоицы – Вожмозеро" в Сегежском районе.