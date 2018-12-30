Житель Московской области вылетел в кювет в Карелии

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Два человека пострадали в результате ДТП в Прионежском районе Карелии при опрокидывании машины в кювет.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 29 декабря около 13 часов на 46 км. автодороги "Петрозаводск – Ошта" Прионежского района 39-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, совершил небезопасный маневр, и его машину занесло в кювет.
По информации регионального Управления МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение Прионежского района (4 человека, 1 единица техники).
В результате ДТП травмированы водитель и его 40-летняя пассажирка, оба доставлены в больницу для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка.
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