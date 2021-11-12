Житель Москвы поблагодарил сотрудников ГИБДД Карелии за то, что они правильно определили виноватых в ДТП

Сотрудников ГИБДД Кондопожского района поблагодарили за то, что они правильно разобрались в ситуации, когда в машину семьи из Москвы врезался пьяный мужчина на электросамокате.

Сотрудников Госавтоинспекции Кондопожского района поблагодарили за участие и профессионализм, сообщили в ГИБДД Карелии.

В своем обращении к руководителю Госавтоинспекции Карелии мужчина выражает признательность сотрудникам полиции и благодарит их за проявленный профессионализм, оперативность, внимание ко всем обстоятельствам произошедшего и людям, оказавшимся в нетипичной ситуации.

В начале ноября житель Москвы возвращался с семьей из поездки по Карелии. В поселке Янишполе Кондопожского района в его автомобиль неожиданно врезался мужчина на электровелосипеде. Заявитель прекратил движение и сразу вызвал экстренные службы. Первыми на месте происшествия оказались инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Бабич и сержант полиции Илья Семенов. Полицейские установили, что виновник дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался с нарушением правил – по обочине в попутном направлении и не имел прав на управление электровелосипедом.

По словам автора письма, полицейские не только быстро оценили обстановку, но и проявили внимательное отношение к семье автомобилиста. После завершения необходимых процедур, мужчина с женой и ребенком смогли благополучно продолжить автопутешествие.

Житель столицы выражает искреннюю благодарность полицейским и просит отметить их работу.

Отметим, что в сводке ГИБДД данное ДТП не зарегистрировано, что означает, что в аварии никто не пострадал.