Житель Москвы устроил пьяный дебош в гостинице в Приладожье Карелии

Росгвардейцы задержали буйного постояльца отеля в Сортавале.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел поздним вечером 11 июля: на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение о сработке тревожной кнопки в одном из отелей Сортавалы. Прибывшие на охраняемый объект сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной вызова стал буйный постоялец – мужчина громко кричал, матерился, оскорбляя администратора заведения, вел себя агрессивно.

Нарушителем оказался 43-летний житель Москвы. Мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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