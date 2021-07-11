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Житель Москвы устроил пьяный дебош в гостинице в Приладожье Карелии

Новости. Общество
10:49, 12 Июля 2021
фото: © Евгений Курсков/ТАСС

Росгвардейцы задержали буйного постояльца отеля в Сортавале.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел поздним вечером 11 июля: на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение о сработке тревожной кнопки в одном из отелей Сортавалы. Прибывшие на охраняемый объект сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной вызова стал буйный постоялец – мужчина громко кричал, матерился, оскорбляя администратора заведения, вел себя агрессивно.

Нарушителем оказался 43-летний житель Москвы. Мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Дебоширу грозит административная ответственность.

Ранее в Петрозаводске посетитель кафе разбил защитный экран у кассы.

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