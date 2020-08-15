Житель Мурманской области пьяным разъезжал по городу на севере Карелии

Автоинспекторы Карелии остановили в Сегеже пьяного водителя из соседнего региона.

По сообщению Госавтоинспекции республики, 16 августа в 08:30 на улице Ленина в Сегеже сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль "ВАЗ 2114". Машиной управлял 21-летний водитель, житель Мурманской области. Молодой человек был в состоянии опьянения.

В отношении водителя составлен административный материал. Ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться прав на срок от полутора до двух лет.

Решение примет суд.

Рейдовые мероприятия в Карелии продолжаются.

Ранее в Карелии водитель лишился прав, позволив пьяному сесть за руль своего автомобиля.