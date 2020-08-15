В Карелии водитель лишился прав, позволив пьяному сесть за руль своего автомобиля

В Сортавальском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя, который взял машину у знакомого.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу в Сортавальском районе был отстранен от управления автомобилем Opel Vectra водитель 1971 года рождения. Он был подшофе. Как выяснилось, машина мужчине не принадлежала. Хозяин автомобиля позволил пьяному сесть за руль.

В результате оба водителя были привлечены к административной ответственности.

"По закону и по справедливости обоим нарушителям грозит наказание в виде крупного штрафа и лишения водительских прав", - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

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