Пьяный водитель в Петрозаводске подверг ребенка опасности

В среду, 12 августа, инспекторы ДПС провели в Петрозаводске массовые проверки водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ходе рейда автоинспекторы пресекли нарушение нетрезвым водителем. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,27 промилле.





Пьяный водитель перевозил ребенка.



Цена пьяной поездки обойдется нарушителю лишением прав на срок до 2 лет, а также административным штрафом в 30 тысяч рублей.

Ранее глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей.