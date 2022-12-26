Житель Мурманской области угрожал убить главу Карелии из-за антиковидных мер

По версии следствия, житель города Полярные Зори написал главе Карелии сообщение, содержащее угрозы убийством.

Прокуратура города Полярные Зори в Мурманской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об угрозе убийством в отношении местного жителя 1972 года рождения.

По версии следствия, 12 сентября 2021 года нетрезвый мужчина находился дома в Полярных Зорях. Он остался недоволен мерами, которые приняли в Карелии для борьбы с ковидом. И направил на официальную страницу Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте» письмо, содержащее угрозы убийством.

Кроме того, мужчина требовал разрешить барам и ресторанам работать по ночам, пишет прокуратура Мурманской области.

Уголовное дело направлено мировому судье Полярнозоринского судебного района. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.