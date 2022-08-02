Житель Олонецкого района Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Мегреги Куршиев Иван Николаевич погиб в ходе спецоперации на Донбассе, сообщила администрация Олонецкого района.
Наш земляк, уроженец Мегреги Куршиев Иван Николаевич погиб в ходе спецоперации на Донбассе.
Совет, администрация Олонецкого района, администрация Мегрегского сельского поселения приносят самые искренние соболезнования родным и близким.
«Скорбим вместе с вами», - написала власти района.
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