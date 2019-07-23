Житель Петербурга попался на взятке полицейскому в Карелии

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В Кемский городской суд направлено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга по обвинению в даче взятки, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, житель Северной столицы в мае 2019 года предложил сотруднику полиции Кемского района взятку в размере 40 тысяч рублей за выдачу двух свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности без фактического осмотра автомобилей и проверки выявленных недостатков.
После передачи денег должностному лицу взяткодатель был задержан на месте преступления.
Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.
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