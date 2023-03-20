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Житель Петрозаводска испугался за деньги на своих счетах и погасил огромный долг

Новости. Общество
12:45, 21 Марта 2023
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев

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Судебные приставы столицы Карелии принудили неплательщика выплатить 400 тысяч рублей долга по налогам.

Судебные приставы Петрозаводска занимались сводным исполнительным производством горожанина, который накопил долгов по налоговым платежам на сумму 400 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии. 

Пристав-исполнитель выяснил, что у мужчины есть личный автомобиль. Тогда страж закона вынес постановление о запрете регистрационных действий. 

Поскольку на неплательщика это должного действия не возымело, пристав занялся его деньгами на банковских и других счетах. Только после этого петрозаводчанин выплатил задолженность в полном объеме. 

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