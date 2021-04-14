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Житель Петрозаводска явился из шкафа и украл выручку в магазине

Новости. Криминал
15:02, 15 Апреля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Ранее судимый петрозаводчанин решил провернуть целую операцию, чтобы добраться до денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы одного из продуктовых магазинов. Утром она пришла на смену и обнаружила входную дверь открытой, хотя накануне сама же её закрывала. Из подсобного помещения пропала выручка на сумму без малого 44 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее судимый 53-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Выяснилось, подозреваемый живёт неподалеку от данного торгового заведения и часто его посещает. В тот день он пришел в магазин за считанные минуты до закрытия и спрятался в шкафу, который стоит при входе. Дождавшись, когда продавец покинула магазин, он вышел из «укрытия», направился в подсобное помещение и украл деньги. Затем открыл замок изнутри и скрылся.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело, петрозаводчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-04-15 15:14:13
Красаучег! Как спалился то??
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