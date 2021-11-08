Житель Петрозаводска крепко спал, пока в квартире орудовал вор

У жителя столицы Карелии похитили ноутбук из квартиры, пока он спал.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 48-летний горожанин. Он сообщил, что у него похитили ноутбук, информирует МВД. Мужчина рассказал, что октябрьским днём после обеда решил вздремнуть. Проснувшись около 14 часов, он обратил внимание, что дверь в квартиру приоткрыта. Осмотрев жилище, он обнаружил пропажу компьютера и отправился в полицию. Ущерб был оценён в 15 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый за совершение аналогичных противоправных деяний житель карельской столицы. Тот приметил деревянный дом неподалёку от своего места жительства и, обнаружив, что дверь в одну из квартир не заперта, проник внутрь. Там он незаконно завладел принадлежащим хозяину жилья имуществом. Затем петрозаводчанин сбыл похищенное за 1 100 рублей, а деньги потратил на вино и сигареты.

По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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