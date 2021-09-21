Житель Петрозаводска лишился денег, попытавшись купить полис ОСАГО в интернете

Петрозаводчанин сам связался с мошенниками и в итоге лишился средств, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний горожанин. Мужчина рассказал, что неизвестные обманом выманили у него более 4 тысяч рублей.

Потерпевший объяснил, что он решил воспользоваться онлайн-страхованием гражданской ответственности для приобретения полиса ОСАГО на грузовой автомобиль. Петрозаводчанин вспомнил, что за неделю до этого ему позвонил мужчина, представившийся агентом страховой фирмы и обещавший всё сделать быстро и недорого. Номер телефона потерпевший сохранил и сам связался со «специалистом».

Общение продолжилось в одном из мессенджеров. Подробно обсудив в переписке детали сделки, заявитель перевёл на отправленный в чате номер банковского счёта деньги. Однако полиса он так и не получил. Попытки дозвониться до «страхового агента» в этот раз также успехом не увенчались. Осознав, что попался на уловку мошенников, горожанин обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.