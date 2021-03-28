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Житель Петрозаводска лишился компьютера и друга

Новости. Криминал
15:20, 29 Марта 2021
фото: pixabay.com / lukasbieri
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Сотрудники петрозаводской полиции распутали дело о таинственном исчезновении домашнего компьютера из квартиры мужчины.

В полиции Карелии рассказали о раскрытии кражи домашнего компьютера из петрозаводской квартиры.

Как сообщили в МВД, 34-летний мужчина вернулся из гостей и понял, что не может найти ключи от квартиры. Чтобы попасть домой, он воспользовался услугой открытия входных дверей. Оказавшись дома, он обнаружил пропажу системного блока и монитора. 

Никаких предположений о том, как могло исчезнуть имущество на сумму без малого 37 тыс. рублей, у потерпевшего не было. Он обратился в петрозаводскую полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого.

Обладатель техники был в гостях у 22-летнего приятеля. Тот, по версии полицейских, дождался, когда гость уснул, и похитил ключи. Злоумышленник знал, что у его товарища в квартире есть компьютер. Он проник в его жилище, похитил технику и затем сбыл ее.

Правоохранительные органы расследуют дело по статье "Кража". Фигурант ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Он задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в МВД.

 

Ранее сообщалось, как пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам деньги, а затем стерла следы преступления.

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