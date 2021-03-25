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Пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам деньги, а затем стерла следы преступления

Новости. Криминал
17:20, 26 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Полиция карельской столицы проводит проверку по факту очередного телефонного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую среду на телефон 74-летней жительницы столицы Карелии поступил звонок. Неизвестная представилась сотрудницей финансового учреждения, клиенткой которого является пенсионерка, и сообщила, что у той накопилось 8 тысяч бонусов. Чтобы перевести их на карту в денежном эквиваленте, необходимо назвать реквизиты, а также продиктовать коды из смс-сообщений.

Женщина передала все необходимые сведения, но собеседница на этом не остановилась. Она поинтересовалась, есть ли в пользовании карты других банков и, узнав о существовании еще одной, предложила зачислить оставшиеся бонусы на нее. Для этого также требовалось назвать несколько секретных паролей.

Женщина выполнила и это требование, но, по словам звонившей, якобы коды ей поступили не все. Поэтому "работница банка" предположила, что на телефоне переполнилась "память", и посоветовала удалить все последние сообщения. На этом разговор завершился, а со счетов потерпевшей исчезло в общей сумме более 40 тысяч рублей.

Петрозаводчанка обратилась за помощью в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

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