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Новости. От читателей
15:39, 23 Марта 2018

Житель Петрозаводска не смог получить обещанную скидку в сетевом магазине

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Скидку, обещанную в магазине "Магнит", отказались предоставлять в одноименном супермаркете.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что после совершения покупки в магазине "Магнит" ему дали чек, дающий возможность получить скидку при следующем посещении магазина, но воспользоваться обещанной скидкой он не смог.

"Скидку можно было получить с 18 по 23 марта при покупке товара на 500 рублей в любом магазине "Магнит" – так было написано на чеке, - рассказал молодой человек, - 21 марта я поехал в гости к друзьям в другой микрорайон, увидел "Магнит", совершил там покупку, предъявил чек, но скидку мне не сделали, сказав, что акция распространяется только на магазины "Магнит", а у них супермаркет "Магнит".

Петрозаводчанин считает, что его ввели в заблуждение.

Для разъяснения ситуации редакция обратилась к руководству сети "Магнит", где сообщили, что акции магазинов и супермаркетов разные, и отличаются они суммами. 

"В супермаркете давался чек на скидку при покупке от 1000 рублей, а не от 500", - объяснили в "Магните".

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Комментарии

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кир
2018-03-23 15:42:31
Они сначала накидку делают от 80 до 270 процентов.
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