Житель Петрозаводска не смог получить обещанную скидку в сетевом магазине

Скидку, обещанную в магазине "Магнит", отказались предоставлять в одноименном супермаркете.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что после совершения покупки в магазине "Магнит" ему дали чек, дающий возможность получить скидку при следующем посещении магазина, но воспользоваться обещанной скидкой он не смог.

"Скидку можно было получить с 18 по 23 марта при покупке товара на 500 рублей в любом магазине "Магнит" – так было написано на чеке, - рассказал молодой человек, - 21 марта я поехал в гости к друзьям в другой микрорайон, увидел "Магнит", совершил там покупку, предъявил чек, но скидку мне не сделали, сказав, что акция распространяется только на магазины "Магнит", а у них супермаркет "Магнит".

Петрозаводчанин считает, что его ввели в заблуждение.

Для разъяснения ситуации редакция обратилась к руководству сети "Магнит", где сообщили, что акции магазинов и супермаркетов разные, и отличаются они суммами.

"В супермаркете давался чек на скидку при покупке от 1000 рублей, а не от 500", - объяснили в "Магните".