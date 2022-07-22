Житель Петрозаводска не вспомнил имя нового знакомого, которого пригласил побеседовать к себе домой

За интересной беседой и выпивкой мужчина не заметил, как уснул и лишился телефонов, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска обратился в местное отделение полиции из-за кражи мобильных телефонов. Потерпевший рассказал, что накануне на улице он разговорился с мужчиной, оказавшимся интересным собеседником. Житель карельской столицы пригласил нового знакомого к себе домой продолжить беседу и заодно отметить встречу. Напившись, хозяин жилья уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни гостя, имя которого забыл, ни гаджетов. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний петрозаводчанин. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что успел продать смартфоны.

В настоящее время по статье «кража» дознаватели возбудили уголовное дело.