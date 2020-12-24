Житель Петрозаводска быстро раскидал свои 356 тыс. рублей на десять телефонных номеров мошенников

Петрозаводчанин отправил мошенникам 356 тыс. рублей, попавшись на классическую уловку интернет-авантюристов, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 40-летнего горожанина. Мужчина ответил на звонок с незнакомого номера. Ему якобы звонили из банка с сообщением о том, что неизвестные пытаются привязать к карте чужой номер. Петрозаводчанин пояснил, что не совершал подобных действий, и тут же узнал, что те же неизвестные подали заявку на кредит. Псевдослужащая банка пояснила, чтобы сберечь накопления и не стать кредитным заемщиком, действовать надо быстро. При этом все вопросы можно уладить по телефону.

Петрозаводчанина переключили на следующего сотрудника, который провел инструктаж. Якобы для отмены кредита следует оформить точно такой же. Заявка в размере 340 909 рублей была одобрена и переведена на карту. После этого мужчину попросили обналичить средства и перевести их через терминалы на телефонные номера. Так, суммами по 5, 10 и 15 тыс. рублей мужчина под диктовку лжесотрудника банка пополнил десять незнакомых телефонных номеров на сумму в 356 тысяч рублей.

Но злоумышленники на этом не остановились, поэтому предложили петрозаводчанину совершить те же действия с картой другого банка. Тут он понял, с кем общается на самом деле, потому что во втором названном банке счетов и карт не имел.

Житель карельской столицы обратился в полицию с заявлением, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.