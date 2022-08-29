Житель Петрозаводска ограбил магазин и ушел в неизвестном направлении

За бежавшим с бутылкой водки посетителем выехал наряд полиции, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о грабеже в сетевом магазине. Один из посетителей схватил бутылку водки и скрылся в неизвестном направлении. Выехавшие по адресу полицейские опросили работников магазина и разыскали его по горячим следам.

Продавцы узнали пойманного 39-летнего мужчину, после чего подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело.