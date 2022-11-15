Житель Петрозаводска ограбил незнакомца возле одного из самых опасных баров (ВИДЕО)

Мужчина напал на посетителя бара на Перевалке и отнял у него кошелек с крупной суммой денег, рассказали в МВД Карелии.

В ночь на 28 ноября двое незнакомых мужчин выпивали в одном из баров петрозаводского района Перевалка. К утру они отправились на улицу.



Один из них ударил второго и отобрал кошелек с деньгами, в котором, по словам потерпевшего, находилось 50 тысяч рублей.

Утром 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего подозреваемого.



Его доставили в отдел полиции, где он во всем признался. Как выяснили полицейские, злоумышленник успел потратить все деньги на спиртное.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже. В паблике «Живой Петрозаводск» появилось видео с моментом грабежа. Смотреть стоит с 00.46. Видеокамера наружного наблюдения принадлежит компании «Ситилинк».



По данным этого сообщества, еще одна камера засняла подозреваемого в баре на улице Зеленая.