Житель Петрозаводска оплатил долг по алиментам только после объявления в розыск

Петрозаводчанин официально трудоустроился, и теперь из его зарплаты ежемесячно удерживают деньги на содержание ребенка.

Судебным приставам предстояло взыскать долг по алиментам с жителя Петрозаводска — исполнительное производство о взыскании с него алиментов было возбуждено в 2017 году.

До июля прошлого года мужчина решение суда о взыскании алиментов исполнял, однако с августа деньги на содержание ребенка перестали поступать, образовалась задолженность.



Было установлено, что мужчина сменил место жительства, о чем судебному приставу-исполнителю не сообщил.



Должник был объявлен в исполнительный розыск, соответствующее постановление направили в его личный кабинет на портале госуслуг, получив которое, мужчина связался с судебным приставом-исполнителем.



Сотрудник службы разъяснил должнику, что тот является правонарушителем за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Не желая наступления негативных последствий, житель Карелии погасил задолженность по алиментам, официально трудоустроился, и теперь из его зарплаты ежемесячно удерживаются деньги на содержание ребенка.