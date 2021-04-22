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Житель Петрозаводска чуть не стал пешеходом из-за долгов по коммунальным услугам

Новости. Общество
16:55, 23 Апреля 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Житель Петрозаводска накопил долг за коммунальные платежи и едва не лишился машины, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска находилось несколько исполнительных производств о взыскании с местного жителя коммунальных долгов, которых он накопил на сумму 187 тысяч рублей.

В рамках производства пристав наложил арест на автомобиль Hyundai, принадлежащий должнику. Эта мера подтолкнула петрозаводчанина к принятию правильного решения: он оплатил весь долг, а также оплатил исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей.

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Комментарии

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udo
2021-04-23 16:58:35
Пофиг его долги. Важно лишь личное благополучие, как сказал хороший человек на этом сайте. Мы учимся друг у друга. :)
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