Житель Петрозаводска чуть не стал пешеходом из-за долгов по коммунальным услугам

Житель Петрозаводска накопил долг за коммунальные платежи и едва не лишился машины, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска находилось несколько исполнительных производств о взыскании с местного жителя коммунальных долгов, которых он накопил на сумму 187 тысяч рублей.

В рамках производства пристав наложил арест на автомобиль Hyundai, принадлежащий должнику. Эта мера подтолкнула петрозаводчанина к принятию правильного решения: он оплатил весь долг, а также оплатил исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей.