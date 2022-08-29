Житель Петрозаводска оставил собственный велосипед на месте украденного

Полицейские раскрыли кражу велосипеда в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то забрал его новый велосипед, хранившийся в подъезде, а взамен оставил старый. Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей.

По камерам наблюдения полицейские установили подозреваемого — 29-летнего петрозаводчанина. Он признался в краже, рассказав, что посчитал чужой велосипед лучше собственного и забрал его.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража», фигуранту предстоит ответить перед законом.