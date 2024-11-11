Житель Петрозаводска осужден за сбыт контрафактных сигарет в особо крупном размере

Мужчину осудили условно на два года с испытательным сроком.

Петрозаводским городским судом Карелии рассмотрено уголовное дело в отношении ранее несудимого 48-летнего жителя Петрозаводска, который признан виновным в совершении преступления по статье приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере.



Судом уставлено, что мужчина приобрел на территории Санкт-Петербурга в общей сложности более 92 000 пачек табачной продукции по заниженной стоимости без наличия акцизных марок на общую сумму более 10,5 млн рублей.

Приобретенный товар он перевозил на личном автомобиле Карелию и хранил в различных точках: в Петрозаводске и поселке Шуя, чтобы продавать неопределенному кругу лиц.



Противоправные действия петрозвдчнина сотрудникиполиции пресекли в феврале 2023 года.



Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 100 000 рублей.

Изъятая немаркированная продукция будетуничтожена.



Приговор суда вступил в законную силу.