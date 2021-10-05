Житель Петрозаводска перебрал спиртного и уснул на улице: последствия не заставили себя ждать

Молодой петрозаводчанин спьяну заснул на улице с гаджетом в руках, а проснулся уже без телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску обратился 23-летний местный житель, лишившийся телефона за 20 тысяч рублей в одном из городских парков.

Выяснилось, что молодой человек сильно напился и заснул прямо на улице. Телефон был у него в руках — впрочем, проснулся петрозаводчанин уже без гаджета.

Полицейские установили личность причастного к преступлению — им оказался 21-летний ранее судимый житель карельской столицы. Он признался, что завладел чужим гаджетом и продал его, а вырученные деньги потратил. Стражи порядка установили место сбыта и изъяли похищенное.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.