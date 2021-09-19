Житель Петрозаводска, покупая билеты в театр, отдал мошенникам 41 тысячу рублей

Попытка встретиться с виртуальной знакомой в театре обернулась для петрозаводчанина финансовыми потерями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 27-летний житель города. Мужчина попался на мошенническую уловку при общении в интернете.

Заявитель рассказал, что познакомился в одной из социальных сетей с девушкой. Она предложила продолжить знакомство в одном из театров города. Незнакомка написала, что купила билет на спектакль, но место рядом с ней свободно, поэтому молодой человек может составить ей компанию. Для приобретения и оплаты билета она прислала в ссылку, по которой следовало перейти и ввести данные карты.

После этих несложных манипуляций вместо оплаты одного билета с карты заявителя были списаны все средства — более 41 тысячи рублей. Виртуальная знакомая на вопрос молодого человека ответила, что не знает, как такое могло случиться, а потом прекратила отвечать на сообщения.

Ранее более 300 тысяч рублей выманили аферисты у жительницы Петрозаводска, желающей выгодно инвестировать свои деньги.