Пенсионерка из Петрозаводска инвестировала все свои деньги мошенникам

Аферисты выманили у женщины, желавшей выгодно инвестировать средства, более 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

От действий мошенников пострадала 56-летняя уроженка карельской столицы — она обратилась в полицию Петрозаводска и сообщила, что неизвестные обманом выманили у неё 303 тысячи рублей.

Заявительница рассказала, что еще весной 2021 года обратила внимание на объявление в соцсетях, в котором всем желающим предлагалось на выгодных условиях инвестировать деньги. Пенсионерка заинтересовалась анонсом и оставила заявку на сайте: заполнила анкету и прикрепила копию паспорта. На следующий день ей позвонили якобы менеджеры брокерской организации, которые красочно описали перспективы такого онлайн-заработка.

На протяжении полугода женщина общалась со «специалистами» и переводила им деньги в надежде получить прибыль. Однако, когда решила «выйти из игры» и вывести доход, ей это не удалось. Тогда-то она и осознала, что попалась на уловку аферистов.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего