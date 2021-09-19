Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Пенсионерка из Петрозаводска инвестировала все свои деньги мошенникам

Новости. Криминал
13:23, 21 Сентября 2021
фото: © EPA / JUSTIN LANE

Новости партнеров

Аферисты выманили у женщины, желавшей выгодно инвестировать средства, более 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

От действий мошенников пострадала 56-летняя уроженка карельской столицы — она обратилась в полицию Петрозаводска и сообщила, что неизвестные обманом выманили у неё 303 тысячи рублей.

Заявительница рассказала, что еще весной 2021 года обратила внимание на объявление в соцсетях, в котором всем желающим предлагалось на выгодных условиях инвестировать деньги. Пенсионерка заинтересовалась анонсом и оставила заявку на сайте: заполнила анкету и прикрепила копию паспорта. На следующий день ей позвонили якобы менеджеры брокерской организации, которые красочно описали перспективы такого онлайн-заработка.

На протяжении полугода женщина общалась со «специалистами» и переводила им деньги в надежде получить прибыль. Однако, когда решила «выйти из игры» и вывести доход, ей это не удалось. Тогда-то она и осознала, что попалась на уловку аферистов.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»