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Житель Петрозаводска получил 4,5 года колонии за сбыт наркотиков через Интернет

Новости. Криминал
08:05, 12 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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28-летний петрозаводчанин осужден за сбыт наркотических средств в крупном размере через Интернет, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Петрозаводского городском суде установлено, что молодой человек весной 2019 года, не являясь членом организованной преступной группы, торговавшей на территории Карелии наркотическими средствами через Интернет, получал доступ к доходам этой ОПГ от сбыта наркотиков. Преследуя цель легализации "грязных" денег, он совершил финансовые операции на 2 млн рублей.

Петрозаводчанин летом 2019 года сам продал наркотическое средство массой 0.195 грамма. А с мая по июль пытался дважды сбыть наркотики через Интернет. Сначала торговал средством в значительном размере – 0,632 грамма, затем в крупном – более 129 грамм. Торговля была организована преступной группой.

Уже являясь членом ОПГ, летом 2019 года молодой человек совершал финансовые операции с денежными средствами в крупном размере – "отмывал" почти 6 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом обстоятельств уголовного дела и позиции государственного обвинителя суд назначил 28-летнему петрозаводчанину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков.

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