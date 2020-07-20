Членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

В Карелии будут судить 13 членов преступного сообщества, которые обвиняются в сбыте наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Вскоре на скамье подсудимых окажутся 13 членов преступного сообщества, которые, по версии следствия, выполняли различные функции по сбыту синтетических наркотиков в интересах одного интернет-магазина. Фигуранты были задержаны сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия в результате спецоперации с участием бойцов отряда "Гром".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали более 30 фактов покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Установлена причастность к противоправной деятельности 2 жителей республики Коми и 11 уроженцев Карелии. В соответствии с четко распределенными ролями одни участники преступного сообщества получали крупные партии товара на хранение, другие при поступлении задания от оператора фасовали его, а третьи – помещали в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в регионах Северо-запада. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.