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Членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

Новости. Криминал
11:42, 21 Июля 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин / AP Photo/Muhammed Muheise
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В Карелии будут судить 13 членов преступного сообщества, которые обвиняются в сбыте наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Вскоре на скамье подсудимых окажутся 13 членов преступного сообщества, которые, по версии следствия, выполняли различные функции по сбыту синтетических наркотиков в интересах одного интернет-магазина. Фигуранты были задержаны сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия в результате спецоперации с участием бойцов отряда "Гром".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали более 30 фактов покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Установлена причастность к противоправной деятельности 2 жителей республики Коми и 11 уроженцев Карелии. В соответствии с четко распределенными ролями одни участники преступного сообщества получали крупные партии товара на хранение, другие при поступлении задания от оператора фасовали его, а третьи – помещали в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в регионах Северо-запада. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Миша
2020-07-21 13:19:09
Лишь бы изъятые наркотики снова в " дело не пустили", как в фильмах наших ,когда про "ментов" показывают...?
Knower
2020-07-21 12:51:38
Хорошая новость.
бюджет
2020-07-21 12:16:30
Ну, а дальше: пенсии и зарплаты повысят??? Ну и на хрена эта информация???
Гость
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