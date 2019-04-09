Житель Петрозаводска попался на кражах алкоголя из магазинов

Петрозаводские полицейские установили скрывшегося с мест происшествий похитителя спиртного, сообщает МВД Карелии.

В марте сразу два представителя сетевых магазинов в Сулажгоре обратились с заявлениями о хищении. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города.

По версии полиции, мужчина зашел в магазин и украл две бутылки спиртного, минуя кассу.

После этого он сел в автомобиль и отправился в соседнюю торговую точку, где присмотрел две бутылки виски и вынес их из магазина. Продавец заметила кражу, выбежала за ним на улицу, стала кричать и требовать вернуть товар. Подозреваемый отдал похищенное женщине, но испугался ответственности, и с места преступления скрылся.

Украденный в первом магазине алкоголь он выпил.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж".