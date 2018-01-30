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Новости. Криминал
18:00, 30 Января 2018

Житель Петрозаводска попытался зарезать приятеля дочери у себя в квартире

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В Петрозаводске задержан местный житель, который едва не убил приятеля дочери, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, 29 января в одной из квартир в районе Первомайского проспекта собралась компания: отец, дочь и ее друг. Общение развивалось при употреблении крепкого алкоголя. Между мужчинами возник конфликт.

Как пояснил 35-летний потерпевший прибывшим на место полицейским, ножевое ранение он получил в ходе ссоры с хозяином квартиры. 56-летний гражданин нанес ему проникающее ножевое ранение грудной клетки. Пострадавший сбежал на улицу и скрылся за киоском, после чего вызвал полицию.

Раненный гражданин госпитализирован, подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-30 18:09:45
Чего тут думать? Отец, видимо, интим имел и приревновал к сопернику. Нормальный родитель стремится вытолкать свою дочь за муж. А ненормальный за нож хватается. Родная дочь или как у "историка"?
Гость
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